القضاء يوضح تفاصيل عمليات الضبط ببلدية الناصرية

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان "رئاسة محكمة استئناف اكدت إلقاء القبض على عدد من موظفي بلدية ومعقبين، ضبطت بحوزتهم أختام وكتب ومحاضر تخص قطع أراض سكنية، إضافة إلى وكالات ومستندات مزورة".وتابعت ان "عملية إلقاء القبض جرت بإشراف مباشر من قبل قاضي النزاهة وعضو الادعاء العام في رئاسة محكمة استئناف ذي قار، ونفذها مكتب تحقيقات في ذي قار، بإسناد من مديرية استخبارات المحافظة، كما أسفرت العملية عن ضبط أجهزة اتصال وأسلحة كانت بحوزة المتهمين".وقال القاضي المختص إن "المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتم تدوين أقوالهم قضائياً تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفقاً للقانون".