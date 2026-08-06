ضبط كدس أسلحة واعتقال ثلاثة متهمين في الأنبار

وذكرت القيادة في بيان، ورد لـ ، أن "مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ، وبالتنسيق مع قسم استخبارات ومكافحة إرهاب وقسم شرطة الرمادي، نفذت عملية أمنية في منطقة التابعة لقضاء الرمادي، أسفرت عن ضبط كدس من الأسلحة كان مخبأً تحت الأرض، فضلاً عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين".وأضافت أن "العملية أسفرت عن ضبط خمس بنادق كلاشنكوف، وبندقيتي (RBK)، ورشاشتين (BKC)، وبندقيتي (G.C) عيار ناتو، إلى جانب سبعة أشرطة عتاد خاصة برشاشات (BKC)، و500 إطلاقة من العيار ذاته، فضلاً عن 250 إطلاقة من عيارات مختلفة".وأشارت القيادة إلى أن "المتهمين مع الأسلحة والاعتدة المضبوطة تم تسليمهم إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقانون".