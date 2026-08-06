بتوجيه حكومي.. رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات العسكرية

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ ، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية بما يتضمن تنفيذ ممارسات تدريبية وحركة للقطعات".وأشارت الى أنه "وذلك في إطار استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية وتعزيز قدرتها على أداء واجباتها، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة".