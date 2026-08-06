التعليم تصدر قرارا بشأن مدة إقامة الطلبة العراقيين الدارسين في دول الإقليم

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "وزير والبحث العلمي وكالة ، ترأس اجتماعا لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية".وأكدت هيئة الرأي خلال الاجتماع الذي حضره رئيس النيابية وعضو اللجنة "ضرورة استكمال الطلبة العراقيين الدارسين خارج في دول الإقليم مدة الإقامة المتبقية لهم على وفق الأطر القانونية النافذة بما يضمن انسيابية الإجراءات".ووجهت هيئة الرأي "دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بمتابعة هذا الملف بصورة مستمرة، والتنسيق بشأن مستجداته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها".وناقش أعضاء هيئة الرأي "الفقرات المدرجة على جدول أعمالها والمتضمنة تخويل عمداء الكليات والمعاهد صلاحية تشكيل اللجان التحقيقية ومعالجة حالات طلبة المجموعة الطبية في المعادلة والمعادلة الموازي".وأكدت هيئة الرأي خلال الاجتماع "أهمية تعزيز الرصانة العلمية وكفاءة الأداء الأكاديمي وضمان جودة المخرجات في الجامعات الحكومية والأهلية".