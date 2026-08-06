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هاجمهم بـ"سكين".. القبض على متهم سرق أحد مراكز المساج في الكرادة
محليات
2026-08-06 | 08:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
327 شوهد
أعلنت
قيادة شرطة الرصافة
، اليوم الخميس، القبض على متهم سرق أحد مراكز المساج في
الكرادة
بالعاصمة
بغداد
.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "بعد تنفيذه عملية سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح على أحد مراكز المساج الصيني في
منطقة الكرادة
، القت مفارز
قسم مكافحة
إجرام
الكرادة
القبض على المتهم بوقت قياسي بعد نصب كمين محكم، وضبط بحوزته آلة جارحة (سكين)".
وأشارت الى انه "تم إيداع المتهم التوقيف، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
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