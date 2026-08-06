وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "بعد تنفيذه عملية سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح على أحد مراكز المساج الصيني في ، القت مفارز إجرام القبض على المتهم بوقت قياسي بعد نصب كمين محكم، وضبط بحوزته آلة جارحة (سكين)".وأشارت الى انه "تم إيداع المتهم التوقيف، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".