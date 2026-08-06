المديرية العامة للمجاري تحقق نسب إنجاز متقدمة في مشروع مجاري الفلوجة

وأوضح مدير عام للمجاري، آل ، أن المشروع يُعد من الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة؛ لما له من أثر مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالواقع البيئي والصحي في المدينة.وبيّن آل ميرزا أن المشروع يتضمن تنفيذ شبكات مياه أمطار بطول (91) كم، وشبكات مياه ثقيلة بطول (300) كم، فضلاً عن الخطوط الناقلة التي أُنجزت بالكامل، بالإضافة إلى تنفيذ خمس محطات رفع للمياه الثقيلة ومحطتي رفع لمياه الأمطار أُنجزت بالكامل ودخلت حيز الخدمة، إلى جانب وحدة معالجة مركزية بطاقة تصميمية تبلغ (35,000) متر مكعب/يوم.وأكد حرص المديرية على إكمال المشروع ضمن السقف الزمني المحدد ووفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يحقق الهدف في توفير خدمات مستدامة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في دعم مسيرة الإعمار والتنمية في .