وزير الموارد المائية يبحث مع السفير البريطاني تطوير قطاع المياه واعتماد التقنيات الحديثة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزير ناقش خلال اللقاء أهمية الانتقال من الأساليب التقليدية إلى اعتماد والمتطورة في والعمل على تطوير المشاريع الإروائية بما ينسجم مع التحديات الراهنة التي تواجه القطاع".وأشارت إلى أن " تمثل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات للمواطنين الأمر الذي يتطلب مواكبة المتغيرات الاستثنائية التي طرأت على الواقع الإروائي نتيجة أزمات الجفاف والتغيرات المناخية وتعزيز كفاءة المائية بما يضمن استدامتها".