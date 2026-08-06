محافظ نينوى يعلن تخصيص قطع أراضٍ للناجين والناجيات الإيزيديين

وأكد محافظ ، ، اليوم الخميس (6 آب 2026)، أن "المرحلة المقبلة ستشهد تخصيص قطع أراضٍ سكنية لجميع الناجين والناجيات، مع إعطائهم حرية اختيار موقع الأرض سواء في مدينة أو قضاء ، بما يراعي ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة ويضمن لهم مقومات الحياة الكريمة".وأوضح الدخيل أن "هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الحكومة المحلية الدائم بدعم الشرائح المتضررة من جرائم عصابات " " الإرهابية، والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع وتعويضهم عن سنوات المعاناة التي مروا بها".وأضاف محافظ نينوى أن "المحافظة مستمرة في التنسيق العالي مع الجهات المعنية لتنفيذ كافة البرامج الخاصة برعاية الناجين وتوفير الخدمات الأساسية لهم"، مشدداً على أن "إنصاف الضحايا يمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً لا يدخر فيه أي جهد، مع الاستمرار في دعم كافة المبادرات والخطوات التي تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم وتعزز حالة الاستقرار الدائم في نينوى".