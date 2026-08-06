العراق يكسب دعوى قضائية امام المحاكم الأردنية

‏وقال مدير ، هيثم محي ، في بيان ورد لـ ، إن "الدائرة القانونية في وزارة العدل كسبت دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية ، وصدور قرار يلزم شركة أردنية بدفع مبالغ مالية لصالح لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية / التابعة لوزارة الصناعة والمعادن".وأضاف، أن "هذا الإنجاز جاء ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الدائرة القانونية في متابعة الدعوى والدفاع في جميع المرافعات عن موقف ، التي كانت قد تعاقدت مع شركة أردنية لتجهيزها بـأغطية مستلزمات طبية ( اغطية معدنية ) ، إلا أن الشركة الأردنية لم تف بالتزاماتها وقامت بتجهيز شركة بمواد غير مطابقة للمواصفات".‏وأشار إلى، أن "الحكم النهائي الصادر عن الأردنية، والمصدق من قبل والبداية، ألزم الشركة الأردنية بتسديد مبالغ مالية إلى شركة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء".‏وأكد ، أن "هذا الإنجاز يعكس حرص وزارة العدل على حماية المال العام وصيانة حقوق الدولة ومؤسساتها أمام المحاكم الدولية، ويعكس مستوى الكفاءة والخبرة التي تتمتع بها الملاكات القانونية في إدارة القضايا الدولية".