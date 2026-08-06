لا حرارة خمسينية غدا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في الأقسام الشرقية من لتصل الى (30) كم/س ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم السبت سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا على العموم مع تواجد بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية أحيانا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا على العموم مع تواجد بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية أحيانا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا مقارنة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".