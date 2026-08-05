اخماد حريق اندلع في دار سكني بالانبار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني في تسيطر على حادث حريق اندلع داخل في دار سكني بقضاء "، مبينة ان "الفرق تمكنت من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء الدار".وأكدت انه "خلال عمليات الإخماد، عثرت الفرق على مصوغات ذهبية ومبالغ مالية، جرى تسليمها أصولياً إلى صاحب الدار"، لافتة الى انه "تم اخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية".