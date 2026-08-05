سكان مجمع أسوار الفلوجة يشكون تردي الخدمات ويطالبون بتنفيذ بنود العقد

وقال السكان لـ ، إن العقد نص على تجهيز المجمع بمغذيات كهربائية خاصة، إلا أن ذلك لم يُنفذ، مشيرين إلى أن المجمع جرى ربطه بشبكة كهربائية غير مهيأة لاستيعاب الكثافة السكانية.وأضافوا أن ضعف الشبكة تسبب بانقطاعات متكررة للتيار، خصوصاً خلال فصل الصيف، فضلاً عن انخفاض الجهد الكهربائي، ما أدى إلى تعرض عدد من الأجهزة المنزلية للتلف.وطالب السكان، الجهات المعنية بالتدخل وإلزام إدارة المجمع بتنفيذ بنود العقد ومعالجة مشكلة الكهرباء، مؤكدين استمرار معاناتهم منذ نحو أربع سنوات.