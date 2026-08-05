النقل تعلن انتهاء عمليات التفويج العكسي للزائرين بجميع المحاور

وقال وكيل الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مهام الوزارة بما يتعلق بجهد القطارات في التفويج العكسي انتهت ليل امس لتحقق انسيابية ووفرة في باصات النقل على مختلف الخطوط اما باصات الوزارة التي حددت بقاطع نقل كربلاء_بغداد باتجاه سيطرة ٥٤ الوند وكربلاء_بابل باتجاه قضاء الحسينية".وأشار الحفاظي الى أن "جهد الوزارة التنظيمي في مرآب الموحد استأنف بشكل طبيعي عبر ملاكات لإدارة للعمل بمختلف خطوط النقل بين كربلاء والمحافظات".