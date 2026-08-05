شملت بغداد والمحافظات.. وقفات احتجاجية لموظفي 6 جامعات بسبب تأخر الرواتب

وقال مراسلو ، إن العشرات من الموظفين والكوادر الإدارية والفنية في جامعات (بغداد، ، ، ، ، والكوفة) احتشدوا أمام مباني رئاسات جامعاتهم، لحين استجابة الجهات المعنية لمطالبهم.ورفع المشاركون في الوقفات شعارات تطالب وزارتي والمالية بوضع حد لتكرار تأخير مستحقاتهم المالية، مؤكدين أن هذا التأخير بات يثقل كاهل عوائلهم في ظل الالتزامات المعيشية اليومية.ودعا المحتجون الحكومة والجهات المختصة إلى إيجاد حلول جذرية وآلية تمويل منتظمة تضمن توزيع الرواتب في مواعيدها المحددة شهرياً.