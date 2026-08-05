الحرارة تتراجع قليلا والجمعة يختلف عن باقي ايام الاسبوع

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً حاراً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات إلى 40 كم/س في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً حاراً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم".واضافت أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً حاراً في عموم البلاد مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية ومقاربة في المنطقتين الشمالية والوسطى عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الأحد القادم سيكون الطقس صحواً حاراً في عموم البلاد مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".