العراق يحسن مواصفة زيت الغاز

وقال رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، المهندس بتصريح للصحيفة ارسمية وتابعته ، إن "البلد يعتمد حالياً على المواصفة القياسية رقم 1099-/ 2018الخاصة بزيت الغاز (الكاز) التي تستند إلى نظيرتها الاماراتية المرقمة UA S477/2013".وأشار إلى أن "اجتماعاً مشتركاً بين وزارات التخطيط والنفط والبيئة، أوصى بتحديث المواصفة العراقية لهذه المادة بالاعتماد على نظيرتها البريطانية BS EN 590/2025 بدلاً من الاماراتية لضمان مواءمتها مع أحدث المتطلبات الفنية العالمية، فضلاً عن اعتماد صنف لزيت الغاز (الكاز) يحتوي على نسبة كبريت منخفضة تبلغ عشرة (ppm) فقط".ولفت إلى أن "الاجتماع أوصى أيضاً بضرورة قيام بتوفير محطات خاصة لبيع (الكاز) منخفض الكبريت وفق الكميات المتاحة، فضلاً عن دعم الدولة لها عبر توفير التخصيصات اللازمة لإضافة معالجة جديدة في بهدف إنتاج هذه المادة وفق المواصفات العالمية".ونوه الدليمي "بالتوصية بتحديد سقف زمني من قبل وزارة النفط لخفض محتوى الكبريت المرتفع الذي يبلغ حالياً عشرة آلاف (ppm) في المصافي العاملة حالياً لانتاج زيت الغاز، وذلك لتحسين جودة الوقود وتقليل آثاره البيئية".