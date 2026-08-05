العدل تعلن إطلاق سراح 519 نزيلاً خلال شهر تموز 2026

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أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، الموقف الشهري لأعداد النزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر تموز من عام 2026، مبينةً أن العدد الكلي بلغ (519) نزيلاً في وعدد من المحافظات.





وأكدت الوزارة أن دائرة الإصلاح العراقية مستمرة في متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المعتمدة، ويعكس التزامها بأداء واجبها المهني والإنساني بأعلى مستويات الدقة والمسؤولية. وواضحت الوزارة في بيان أن من بين المفرج عنهم بلغ (345) نزيلاً أُطلق سراحهم بموجب قرارات قضائية مختلفة، فيما بلغ عدد النزلاء المشمولين بقانون العام (174) نزيلاً.وأكدت الوزارة أن دائرة الإصلاح العراقية مستمرة في متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المعتمدة، ويعكس التزامها بأداء واجبها المهني والإنساني بأعلى مستويات الدقة والمسؤولية.