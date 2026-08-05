النزاهة تضبط متهماً انتحل صفة ضابط وتسلم رشوة في ميسان

الهيئة أشارت في بيان، إلى أنَّ فريقاً ميدانياً مُؤلَّفاً في ، تمكَّن بعد مُتابعةٍ ومُراقبةٍ من ضبط شخصٍ انتحل صفة ضابطٍ في مُديريَّة مُكافحة المُخدَّرات، وأقدم على مُساومة وابتزاز أحد المُواطنين وطلب رشوةٍ بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينارٍ، بعد إيهامه باستطاعته غلق أوراقٍ تحقيقيَّةٍ في قضيَّةٍ مُودعةٍ لدى المُديريَّة، لافتةً إلى ضبط مبلغٍ ماليٍّ بحوزة المُتَّهم، يُمثّلُ الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة.وأضافت إنَّ الفريق نظَّم محضر ضبطٍ أصولياً، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام أنظار المُختصّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل.