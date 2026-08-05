التربية تصدر قراراً جديداً يخص المدارس الأهلية

وقال عبطان في بيان ورد لـ ، انه "تقرر منع فتح الصفوف الذهبية أو الصفوف التي تحمل مسميات مشابهة في المدارس الأهلية".ووجه " للتربية بتكثيف الجولات التفتيشية الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة بحق المدارس المخالفة، حفاظا على انتظام العملية التربوية والالتزام بالتوقيتات الرسمية للدوام".