تعطيل الدوام الرسمي في بابل يوم غد

قررت ، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء.

وجاء في بيان للمحافظة، "نظراً لزخم الزائرين المشاركين في إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) والعائدين ضمن التفويج العكسي من كافة المحاور، تقرر تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر في ليوم الأربعاء الموافق 5-8-2026".

واستثنى البيان من العطلة "الدوائر المشاركة ضمن خطة الزيارة".