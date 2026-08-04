لجنة الزيارات المليونية تعلن "النجاح الأمني والخدمي" للزيارة الأربعينية

وقالت اللجنة في بيان، "بقلوبٍ ملؤها الحزن والأسى، واستذكاراً لفجيعة سبط الأعظم الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته الأطهار وصحبه الميامين، وإحياءً لذكرى الأربعين الخالدة التي تجسد أسمى معاني التضحية والفداء، وبفضل الله وحمده، تعلن للزيارات المليونية عن النجاح الأمني والخدمي التام للزيارة الأربعينية لهذا العام".

وأضاف البيان "لقد غدت الزيارة الأربعينية حدثاً عالمياً يتوافد فيه الملايين من داخل وخارجه نحو المجد لتجديد والولاء"، معتبرا أن "نجاح هذه الملحمة المليونية الكبرى يمثل دليلاً واضحاً على الأمن والاستقرار المتحقق في عراقنا الحبيب، وقدرة ومؤسسات الدولة كافة على استيعاب وإدارة وتأمين هذه الحشود المؤمنة بتنظيمٍ رفيع المستوى".

وتابع البيان أن "هذا التلاحم بين أبناء الشعب العراقي الأبي ومؤسساته الأمنية والخدمية والحكومات المحلية والعتبات ، يعكس العمق الحضاري والإنساني لبلدنا العزيز".