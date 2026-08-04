بعد اشهر من التوقف.. عودة الرحلات بين موسكو وبغداد

وذكر بيان لوزارة النقل، ورد لـ ، انه "بعد أشهر من التوقف استقبلت أولى رحلات المباشرة بين وروسيا عقب إستئناف تشغيل الخط".واضاف البيان، ان "وزارة من جهتها أعلنت استئناف الرحلات الجوية المباشرة بينوالعراق، مع وصول أول رحلة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار “فنوكوفو” الدولي في موسكو، قادمة من العاصمة ".واكد ان "أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية العراقية من بغداد إلى موسكو، وصلت اليوم، إيذانًا بعودة الحركة الجويةالمنتظمة بين البلدين بعد انقطاع، بما يسهم في تعزيز حركة السفر والتبادل الاقتصادي والتجاري والسياحي بين روسيا والعراق".