بالأرقام.. تعرف على أعداد زائري الأربعين خلال آخر 11 عاماً

اعلنت العتبة ، اليوم الثلاثاء، العدد الكلي لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) خلال آخر 11 عاماً.

وكانت العتبة قد أعلنت تسجيل مشاركة 19,999,870 زائراً خلال مراسم الزيارة لعام 1448هـ/2026م.



ادناه الاحصائية الكاملة: