تحقيق قضائي في السليمانية بعد كسر غصن شجرة بلوط عمرها 400 عام

وقالت مديرية الغابات والبيئة في بيان، إن شرطة الغابات والبيئة تلقت بلاغاً عن الحادث في قرية "داربەڕوو"، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم إبلاغ في قضاء شارزور وفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الواقعة.وأوضحت المديرية أن الشجرة تُعد من الأشجار التراثية في المنطقة ويُقدر عمرها بنحو 400 عام، مشيرة إلى التحفظ على الغصن المكسور وإجراء فحوص ميدانية لتحديد ما إذا كان الكسر ناتجاً عن عوامل طبيعية أو تدخل بشري.