محافظ كربلاء يعلن نجاح زيارة الأربعين: 22 مليون زائر و5 ملايين وافد أجنبي شاركوا في إحيائها

وقال المحافظ في مؤتمر تابعته ، إن "المحافظة شهدت مشاركة 16 ألف موكب حسيني قدمت مختلف الخدمات للزائرين، مشيداً بجهود جميع الجهات الحكومية والساندة في إنجاح مراسم الزيارة".وأضاف أن "دائرة صحة ، بإسناد من الوزارات الأخرى، قدمت خدمات علاجية لنحو 7 ملايين زائر خلال فترة الزيارة، فيما تم تجهيز المحافظة بـ1600 ميغاواط من بشكل مستقر على مدار الساعة".وأشار إلى أن فرق التنظيف تمكنت بعد انتهاء الزيارة من رفع أكثر من 650 ألف طن من النفايات، مؤكداً استمرار جهود المحافظة في إدارة ملف الخدمات وإنهاء أعمال ما بعد الزيارة.وثمن المحافظ متابعة لخطة زيارة الأربعين، معتبراً أن الدعم الحكومي أسهم في إنجاح الإجراءات التنظيمية والخدمية الخاصة بالمناسبة.