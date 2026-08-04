الخدمات مستمرة حتى مغادرة آخر زائر.. العتبة الحسينية: نجاح خطة زيارة الأربعين

وذكر بيان للأمانة، انها "بحمد الله تعالى وببركات اهل البيت الاطهار (عليهم السلام)، وبمتابعة حثيثة ومباشرة من قبل المتولي الشرعي لها الشيخ والامين العام الاستاذ العبايجي وبفضل الجهود التي بذلها جميع من تشرف بخدمة زوار الامام الحسين عليه السلام، نعلن عن نجاح خطة زيارة الأربعين بتفويج ملايين الزائرين والمواكب الحسينية دون حدوث أي خرق امني، او نقص في الخدمات".وأكد البيان، ان "تقديم الخدمات سيستمر حتى مغادرة آخر زائر مدينة ".