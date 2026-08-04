نحو 20 مليوناً.. العتبة العباسية تعلن العدد الكلي لزائري الأربعين

وذكرت العتبة في بيان، أن عدد الزائرين بلغ 19,999,870 زائراً، خلال مراسم إحياء الزيارة الأربعينية.وأكدت نجاح الخطط المعتمدة لتنظيم الزيارة وتقديم الخدمات للزائرين، بالتنسيق مع الجهات المعنية والفرق الساندة، بما أسهم في انسيابية حركة الحشود وإنجاح مراسم الزيارة.