"التفويج العكسي مستمر".. الوائلي: منفذ زرباطية يستحوذ على 60% من حركة الزائرين



أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق الدكتور ، اليوم الثلاثاء، استمرار كوادر الهيئة والدوائر الساندة في استكمال إجراءات التفويج العكسي للزائرين، مع تسجيل ارتفاع كبير في أعداد المغادرين من باتجاه بلدانهم.

وقال الوائلي في مقطع مصور، إن فرق العمل تواصل إجراءاتها لضمان انسيابية حركة خروج الزائرين وصولاً إلى مغادرة آخر زائر، مؤكداً استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية في المنافذ الحدودية.



وأشار إلى أن منفذ الحدودي يعد من أكثر المنافذ استقبالاً ومغادرةً للزائرين، حيث شكل نحو 60 بالمئة من إجمالي أعداد الوافدين والمغادرين خلال فترة الزيارة، مع استمرار الجهود لتسهيل حركة العبور وتنظيم عملية التفويج العكسي.