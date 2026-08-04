خلية الاعلام الأمني توضح ابرز ما بحثه رئيس الوزراء في كربلاء

وقال معن في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "خطة الزيارة الأربعينية لهذا العام تضمنت تشكيل لجنة أمنية عليا، وأخرى خدمية، إضافة إلى والتفويج العكسي برئاسة رئيس الشيخ ".وأوضح معن أن "الحكومة قدمت دعماً مباشراً لإنجاح الخطة"، مشيراً إلى أن " علي فالح تابع جميع تفاصيل الزيارة الأربعينية، واهتم بتوفير المتطلبات اللازمة لإنجاحها".وأضاف أن "الخطة تضمنت توفير 2400 حافلة نقل تعمل على مدار 24 ساعة، مهمتها نقل الزائرين من داخل إلى خارجها عبر المحاور الشمالية والشرقية والجنوبية، مبيناً أن عملية النقل تمت مجاناً، إلى جانب مشاركة 1200 عجلة من مختلف الوزارات".وأوضح معن أن "حركة الزائرين شهدت انسيابية مستمرة، رغم وجود بعض الازدحامات نتيجة الكثافة الكبيرة للزوار وخروجهم، فضلاً عن حركة عجلات القطاع الخاص على طرق التفويج والانسحاب العكسي."وأشار إلى أن "الزيارة الأربعينية لهذا العام، وفق مختلف المؤشرات والقياسات، سجلت تحسناً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية في عمليات التفويج والتفويج العكسي"، مؤكداً "استمرار متابعة اللجنة المشرفة للخطة، فضلاً عن جهود التشكيلات الأمنية المنتشرة على المحاور، بهدف تسهيل عملية مغادرة آخر الزائرين من باتجاه المحافظات العراقية كافة، وكذلك المنافذ الحدودية والمطارات بالنسبة للزائرين غير العراقيين".