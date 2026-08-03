الزيدي يتفقد حركة الزائرين والخدمات في كربلاء المقدسة

وذكر بيان لرئاسة الوزراء، ان تابع سير تقديم الخدمات والإجراءات التنظيمية للجموع المليونية، كما التقى عدداً من المواطنين والمتطوعين والعاملين في المواكب الحسينية والمفارز الصحية والخدمية.وأشاد مواطنون، وفق البيان، بالإجراءات الحكومية الأخيرة في مجال مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدين دعمهم للخطوات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم وترسيخ سيادة .