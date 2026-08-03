المرور: لا قطوعات في كربلاء

وقال مدير المرور الفريق عدي سمير الحساني، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " استخدمت- للمرة الأولى في زيارة الأربعين- الرادارات والكاميرات لمراقبة الطرق وإدارة حركة المركبات، فضلاً عن نشر مفارز لفحص العجلات في الكراجات وعزل المركبات غير المستوفية للمواصفات المطلوبة؛ حفاظاً على سلامة الزائرين".وأضاف أن "خطة زيارة الأربعين تضمنت تنظيم حركة تفويج المركبات باتجاه والخروج منها بمشاركة 16 ألف ضابط ومنتسب"، مشيرًا إلى أن "الخطة نُفذت بتنسيق عالي مع لزيارة الأربعين التي تضم مختلف مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "التعاون المشترك أسهم في إنجاح الخطة المرورية".وأوضح سمير أن "أعداد المركبات الواصلة إلى كربلاء المقدسة كبيرة"، لافتاً إلى أنه "لأول مرة سُمح بدخول مركبات النقل العام والخاص إلى قطع الكفيل داخل مدينة كربلاء"، مؤكداً "عدم وجود قطوعات مرورية وتحقيق انسيابية عالية في حركة السير بكربلاء المقدسة".