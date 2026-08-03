إحصائية رسمية باعداد الأسلحة المسجلة في العراق حتى الان

وقال اللواء سلطان في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " اعتمدت منصة (اور) الإلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين بعيداً عن الروتين والبيروقراطية"، مبيناً أن "أكثر من نصف مليون مواطن عراقي سجلوا أسلحتهم ضمن أعمال لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة".وأضاف، أن "هناك 845 مكتباً متخصصاً في تسجيل الأسلحة منتشرة في عموم المحافظات، تتكفل بفحص الأسلحة وتسجيلها مجاناً"، لافتاً إلى أن "بداية العام الحالي 2026 شهدت تزايداً ملحوظاً وإقبالاً كبيراً من قبل المواطنين لتسجيل أسلحتهم دعماً للجهود الوطنية".وتابع سكرتير اللجنة، أن "دواوين العشائر العراقية أصبحت إحدى الركائز والمنافذ الحيوية لإنجاح الحملة، حيث بادرت الكثير منها إلى تنظيم حملات مخصصة للتسجيل"، موضحاً أن "أكثر من 600 شيخ عشيرة فتحوا دواوينهم ودعوا أبناء عشائرهم لتسجيل أسلحتهم رسميّا".ولفت اللواء سلطان إلى "عقد سلسلة من الندوات والتجمعات داخل هذه الدواوين لنبذ العنف ومواجهة العشائرية التي تضر بالأمن والسلم المجتمعي، وفي مقدمتها ظاهرة (الدكات العشائرية)".