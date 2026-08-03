بيان من مصرف الرافدين حول استقطاع قسطين من السلف والقروض عند تأخر الرواتب

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، ان "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مناشدات تتضمن معلومات مفادها أن تأخر صرف رواتب شهر تموز سيؤدي إلى قيام المصارف الحكومية والأهلية باستقطاع قسطين من السلف أو القروض دفعةً واحدة عند تمويل الرواتب، وهذه المعلومات غير دقيقة"، مبينا ان "آلية استقطاع أقساط السلف والقروض في تعتمد على تمويل الراتب الفعلي، وليس على المدة الزمنية بين الرواتب".وأضاف ان "السلف والقروض تمنح وفق جدول سداد يتضمن عدداً محدداً من الأقساط المرتبطة بالراتب الشهري، ويُستوفى قسط واحد فقط عند تمويل كل راتب، ولا يترتب على تأخر صرف الراتب استقطاع قسطين دفعةً واحدة"، مشيرا الى ان "تأخر تمويل راتب أحد الأشهر لا يعني استيفاء قسطين عند صرفه، وإنما يتم استقطاع قسط واحد وفق الآلية الإلكترونية المعتمدة لاستقطاع أقساط السلف والقروض، والمرتبطة بعملية تمويل الراتب".ودعا "الجميع الى توخي الدقة في تداول المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق بين المقترضين من الموظفين والمتقاعدين".