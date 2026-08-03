التربية تُقرّ آلية جديدة لإنجاز ملفات المتفوقين والمتميزين في بغداد

وذكر لوزير التربية، في بيان ورد لـ ، اليوم الاثنين (3 آب 2026)، أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الوزارية بتبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيف أعباء السفر والمراجعة عن كاهل المواطنين".وأوضح البيان أن "كواد العام والأهلي والأجنبي تتولى تدقيق الملفات المرفوعة حتى ساعات متأخرة من الليل، وحتى خلال أيام تعطيل الدوام الرسمي"، مشيراً إلى أن "الوزارة تقوم بنشر الكتب الرسمية الصادرة يومياً عبر صفحتها الرسمية".وأكدت الوزارة أن "مراجعة أولياء الأمور ستقتصر على مديريات التربية في محافظاتهم حصراً لاستلام النسخ الورقية الخاصة بأبنائهم، في خطوة تختصر الوقت والجهد وتسرع إنجاز المعاملات".