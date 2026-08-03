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التربية تُقرّ آلية جديدة لإنجاز ملفات المتفوقين والمتميزين في بغداد
محليات
2026-08-03 | 08:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,126 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة التربية
عن اعتماد آلية عمل جديدة تنهي حاجة الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وأولياء أمورهم لمراجعة مقر الوزارة في
بغداد
، من خلال إنجاز المعاملات وإرسال الكتب الرسمية إلكترونياً وبشكل يومي إلى
المديريات العامة
في المحافظات كافة.
وذكر
المكتب الإعلامي
لوزير التربية، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، اليوم الاثنين (3 آب 2026)، أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الوزارية بتبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيف أعباء السفر والمراجعة عن كاهل المواطنين".
وأوضح البيان أن "كواد
المديرية العامة للتعليم
العام والأهلي والأجنبي تتولى تدقيق الملفات المرفوعة حتى ساعات متأخرة من الليل، وحتى خلال أيام تعطيل الدوام الرسمي"، مشيراً إلى أن "الوزارة تقوم بنشر الكتب الرسمية الصادرة يومياً عبر صفحتها الرسمية".
وأكدت الوزارة أن "مراجعة أولياء الأمور ستقتصر على مديريات التربية في محافظاتهم حصراً لاستلام النسخ الورقية الخاصة بأبنائهم، في خطوة تختصر الوقت والجهد وتسرع إنجاز المعاملات".
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