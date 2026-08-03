بالتزامن مع الزيارة الأربعينية.. العراق يستقبل أكثر من 4.8 ملايين زائر وافد

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المقر المسيطر لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في للقوات المسلحة أعلن استمرار تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والخدمية والساندة لتأمين حركة الزائرين الوافدين إلى وتوفير أعلى مستويات الانسيابية عبر المنافذ الحدودية والمحاور الرئيسة بدعم وإشراف مباشر من رئيس القائد العام للقوات المسلحة".وتابعت أن "الإحصائية المحدثة لغاية ليلة امس أظهرت ارتفاع العدد الكلي للزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهر محرم الحرام إلى (4,887,660) زائراً، مع استمرار تدفق الزائرين من مختلف الدول لإحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".واردفت أن "القطعات الأمنية والجهات الساندة تواصل تنفيذ واجباتها الميدانية وفق الخطط المرسومة وبإشراف ومتابعة للزيارات المليونية مع تعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية بما ينسجم مع الزيادة المتواصلة في أعداد الوافدين لضمان انسيابية حركة الزائرين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة طيلة أيام الزيارة".