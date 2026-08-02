عمليات بغداد: التفويج العكسي للزائرين يجري بإنسيابية عالية

قالت ، مساء الأحد، إن عمليات التفويج العكسي للزائرين تجري بإنسيابية عالية.

وجاء في بيان للقيادة، " ومن خلال امرية التموين والنقل لفرقة المشاة السابعة عشر تواصل واجباتها وتسخير جميع مواردها من العجلات الاختصاصية والبدء بعملية التفويج العكسي للزائرين بعد اداءهم شعائر الزيارة الاربعينية والتخفيف عن كاهلهم لحين وصولهم سالمين إلى مناطق سكناهم".

يشار الى أن زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين على إحيائها من خلال الذهاب إلى مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.