الحرارة من بغداد جنوبا 49-50

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحوا على العموم مع تواجد بعض الغيوم في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية والأقسام الشرقية من والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد، مبينة ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون صحوا على العموم مع تواجد بعض الغيوم في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار الى (30) كم ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 30 كم/س ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".