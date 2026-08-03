لشرح الواقع المالي والاقتصادي.. وزير المالية يطلب استضافته في مجلس النواب

وذكرت في بيان، أن "وزير المالية، ، قدم اليوم الاثنين، طلباً رسمياً إلى رئاسة ، لاستضافته في أقرب جلسة نيابية تخصص لعرض الواقع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد، وبيان أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة".وأكد الوزير بحسب البيان، أن "طلب الاستضافة يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على وضع ممثلي الشعب أمام صورة دقيقة للواقع المالي والاقتصادي، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري".