النفط تعلن بدء عملية التشغيل التجريبي لمستودع غاز النجف الأشرف

وذكر مكتب وكيل ، في بيان، "بحضور وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز جرت عملية التشغيل التجريبي لمستودع غاز الأشرف"، مبيناً، أن "عملية التشغيل شهدت حضور الملاكات المتقدمة في الشركة وفرع غاز النجف الأشرف، إلى جانب الفرق الفنية والجهات المختصة التي أسهمت في تنفيذ المشروع".وأكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت ، بحسب البيان، أن "إنشاء المستودع، الذي تبلغ طاقته الخزنية 3000 متر مكعب، يأتي ضمن خطط وزارة النفط لزيادة الطاقات الإنتاجية والخزنية، وتطوير منظومة نقل وخزن وتوزيع الغاز السائل".وأضاف، أن "دخول المستودع مرحلة التشغيل التجريبي يمثل خطوة مهمة لتعزيز الخزين الاستراتيجي، ومنح منظومة التجهيز مرونة أكبر، بما يسهم في انسيابية تلبية احتياجات محافظات الوسط والمدن الأخرى من الغاز السائل".وأوضح، أن "نقل الغاز السائل إلى المستودع عبر الأنابيب، بدلاً من السيارات الحوضية ، سيسهم في تعزيز متطلبات السلامة، فضلاً عن ضمان استقرار تجهيز المواقع الإنتاجية والخدمية"، مشيراً إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد استكمال الإجراءات الفنية تمهيداً للتشغيل الكامل للمستودع".من جانبه، أكد للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، أنمار علي حسين، وفقاً للبيان، أن "مستودع غاز النجف الأشرف أُنجز بجهود ملاكات الشركة والجهات الفنية المختصة"، مبيناً، أن "عملية التشغيل التجريبي تمت بنجاح وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة".وأشار إلى أن "المشروع يمثل إضافة مهمة إلى منظومة خزن وتجهيز الغاز السائل، ويسهم في رفع كفاءة عمليات النقل والتوزيع وتعزيز استقرار الإمدادات"، مؤكداً، أن "الشركة ماضية في استكمال مشاريع المستودعات الأخرى في المحافظات، بما يدعم الطاقات الخزنية ويلبي الاحتياجات المتزايدة من الغاز السائل".