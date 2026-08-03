الإعمار تُعلن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع مجاري الصينية

وذكر بيان أوردته للمجاري، أن الأعمال تتضمن:شبكة تصريف مياه الأمطار: تنفيذ شبكة بطول 27 ألف متر.شبكة المجاري: تنفيذ شبكة بطول 35 ألف متر.وحدة المعالجة: إنشاء وحدة معالجة بطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف متر مكعب باليوم.محطة الضخ: إنشاء محطة ضخ بطاقة 19 ألف متر مكعب باليوم.التأهيل والإكساء: إعادت تأهيل الشوارع وتعبيدها بالتبليط ورصف الأرصفة.وأكدت المديرية أن تنفيذ المشروع يسير بنسب إنجاز متقدمة، مشيرة إلى أنه "سيسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قضاء الصينية، لا سيما في قطاعات المياه والصرف الصحي والبيئة، مع التأكيد على التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة في كافة مراحل التنفيذ والصيانة".