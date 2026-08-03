النقل: استمرار نقل زائري الأربعينية بالتزامن مع ساعات الذروة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز إنه " تواصل ملاكات لنقل المسافرين والوفود، جهودها المكثفة لخدمة زوار الإمام الحسين (عليه السلام) على مدار الساعة من دون توقف".وتابعت، أن "جهد النقل يسير وفق الخطة الموضوعة له بالتزامن مع دخول ساعات الذروة للزيارة"، مبيناً أن "عمليات النقل تشهد انسيابية عالية بين قطوعات مدينة ".واردفت، أن "ملاكات الشركة منتشرة في قطوعات كربلاء ضمن خطط عمل متكاملة تشمل المفارز الفنية والإدارية والرقابية بما يسهم في تنظيم حركة الحافلات وإنجاح خطة النقل طيلة أيام زيارة الأربعين".