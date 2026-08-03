مصافي الشمال تُسيطر على حريق مصفى صلاح الدين/2 وتؤكد: الإنتاج لم يتأثر

وذكر بيان للإعلام والاتصال الحكومي في الشركة ورد لـ ، اليوم الاثنين (3 آب 2026)، أن "الملاكات المتخصصة من فرق السلامة والإطفاء تمكنت، بجهود سريعة واستجابة فورية، من احتواء الحريق الذي اندلع في وحدة (كابسة غاز الهيدروجين) المساندة بالمصفى عند الساعة 4:45 فجراً، ومنعت امتداد النيران إلى الوحدات الإنتاجية المجاورة".وأوضحت إدارة الشركة أن "الحادث كان ناجماً عن خلل فني"، مؤكدة أن "تطبيق إجراءات السلامة المعتمدة أسهم في محاصرة الحريق وإخماده خلال وقت قياسي".وأكد البيان أن "الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية ولم يؤثر إطلاقاً على سير العمليات الإنتاجية"، مشيراً إلى أن "الفرق الهندسية والفنية المباشرة بدأت بالفعل أعمال الصيانة لإعادة الوحدة المتضررة إلى الخدمة وفق المواصفات والمعايير المعتمدة".وثمّنت الشركة الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق الدفاع المدني في والملاكات الساندة، مشيدة بمستوى الجاهزية والكفاءة في التعامل مع الحالات الطارئة لضمان سلامة العاملين واستمرار الإنتاج.