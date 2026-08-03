إلى متى تستمر ذروة زيارة الأربعين؟.. مصدر يوضح تفاصيل الخطة الخدمية

وقال المصدر في تصريح أوردته وتابعتها ، إن "أعداد زائري الأربعينية في بلغت ذروتها ابتداءً من الليلة الماضية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الذروة حتى عصر يوم غدٍ الثلاثاء".وأوضح المصدر أن "الخطط الخدمية كافة تسير بشكل ممتاز، حيث تتوافر جميع الخدمات الأساسية، سواء على المستوى الأمني أو على مستوى خطط نقل الزائرين عبر المحاور الأربعة الرئيسية، بدعم ومشاركة واسعة من الجهدين الحكومي والخاص".وأضاف أنه "تم توفير كميات كافية من مياه الشرب وقوالب الثلج لتلبية احتياجات الزائرين في ظل درجات الحرارة مرتفعة، فضلاً عن استمرار تجهيز مدينة بالتيار الكهربائي بصورة مستقرة ودون انقطاع، بما يضمن انسيابية تقديم الخدمات طوال فترة الذروة".