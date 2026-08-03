النزاهة: ضبط 5 موظفين في ضرائب ديالى وتوقيفهم بتهمة هدر ملياري دينار

وذكر بيان للهيئة ورد لـ ، اليوم الاثنين (3 آب 2026)، أن "فريق عمل من شعبة التحري والضبط القضائي في ، والمُكلّف بمتابعة عمل فرع في المحافظة، تمكن بعد التحري والتدقيق من ضبط (5) من المخمّنين في الدائرة".وأوضح البيان أن "الضبط جاء بعد ملاحظة وجود تقصير وإهمال من قبل الموظفين في استحصال مبلغ يناهز ملياري دينار يتعلق بالمخالفات المُرتكبة في ساحة بيع المواشي وعلوة الفواكه بالمحافظة، فضلاً عن عدم تسديد ضريبة الدخل المترتبة بذمة عدد من المكلفين، مما تسبب بهدر المبلغ المذكور وإلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها".وأضافت الهيئة أن "إجراءاتها الأصولية أفضت إلى قيام بعض المكلفين بتسديد مبلغ (703,403,000) مليون دينار، إلى جانب وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ (8) مكلفين آخرين".وأشارت إلى أن "قاضي المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر قراراً بتوقيف الموظفين المتهمين استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقي".