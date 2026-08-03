المرور تصدر 8 توجيهات عاجلة تخص السائقين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "على جميع مستخدمي الطريق في ، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك بسبب تصاعد الغبار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية في عدد من الطرق داخل المحافظة.الإرشادات المرورية:-تخفيف السرعة والالتزام بالحدود المقررة.-تشغيل الأضواء الأمامية وأضواء الضباب عند توفرها لزيادة مستوى الرؤية.-ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.-تجنب التجاوز إلا عند الضرورة ومع التأكد من وضوح الطريق.-الامتناع عن التوقف على الطرق السريعة، وفي حال الاضطرار يجب الوقوف في مكان آمن بعيدًا عن مسار المركبات مع تشغيل أضواء التحذير.-متابعة تحديثات الأحوال الجوية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.-الالتزام بتوجيهات رجال المرور حفاظًا على سلامة الجميع.-القيادة بحذر ومسؤولية حتى تحسن الظروف الجوية.