كتائب حزب الله: متمسكون بسلاح المقاومة وعدم التفريط به

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة ختام مراسم زيارة الأربعين، حيث أوضح الحميداوي أن "المرحلة الحالية تتطلب الجمع بين العسكري والجهاد الإعلامي لردع الأعداء"، معتبرا أن "تطوير قدرات المقاومة يمثل ضرورة لمواجهة أي اعتداءات مستقبلية".وشدد "على رفع الجاهزية الأمنية وحفظ السرية لمواجهة التحديات المقبلة"، مشيدا "بالمشاركة الواسعة في زيارة الأربعين".وثمن "جهود القائمين على خدمة الزوار وإدارة العتبات ومحافظة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي"، مشيرا إلى أن "القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة في فعاليات الزيارة".