الأنبار تحذر أصحاب المولدات من مخالفة التسعيرة وعدم التشغيل

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة مؤيد ، إن أصحاب المولدات المخالفين يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.ودعا الدليمي، المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات عدم الالتزام بالتسعيرة أو الامتناع المتعمد عن التشغيل.