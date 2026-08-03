حريق في محطة ماء السجر بالانبار.. الدفاع المدني يتدخل



تمكنت فرق الدفاع المدني في ، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق واسع اندلع في الحشائش والأعشاب الجافة المحاذية لمحطة ماء السجر.



وقالت المديرية في بيان، إن فرقها استجابت بسرعة للحادث، وتمكنت من منع امتداد النيران إلى المحطة، والسيطرة على الحريق خلال وقت قياسي.



وأضافت أن الحادث انتهى من دون تسجيل أضرار داخل المحطة، بفضل سرعة التدخل والإجراءات التي اتخذتها فرق الدفاع المدني.