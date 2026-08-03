بالصور.. ملايين الزائرين يحيون ليلة الأربعين في كربلاء



أحيا ملايين الزائرين، ليلة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في مدينة ، وسط توافد حشود كبيرة من داخل وخارجه.





وتواصل الجهات الأمنية والخدمية والصحية تنفيذ خططها لتأمين الزيارة وتنظيم حركة الحشود.



ادناه الصور: وشهدت المدينة حركة واسعة للزائرين في الطرق المؤدية إلى مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل (عليهما السلام)، بالتزامن مع استمرار تقديم الخدمات عبر المواكب والهيئات المنتشرة في مختلف المحاور.وتواصل الجهات الأمنية والخدمية والصحية تنفيذ خططها لتأمين الزيارة وتنظيم حركة الحشود.ادناه الصور: