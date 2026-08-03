زيارة الاربعين.. الزيدي يوجه بمواصلة جهود تقديم الخدمات والتفويج العكسي

وأكد ، وفق بيان لمكتبه، أن هذه البقعة الطاهرة من أرض الوطن، الجود بالنفس والبطولة والشهادة، تضافرت فيها الجهود لخدمة زوار ، وبين أن انسيابية حركة جموع الزائرين تؤكد أن الخطط المعدة مسبقاً قد انعكست على أرض الواقع.وعبر رئيس ، عن شكره وتقديره لكل المساهمين بتقديم الخدمة للزائرين، وللعتبات ، وأصحاب المواكب والمتطوعين، وأثنى على جهود القوات الأمنية والعسكرية، ووجه بضرورة التهيئة لوضع الخطط من الآن للزيارة القادمة، وأن تواصل اللجان المعنية أعمالها، كما وجه سيادته بمواصلة حملات التنظيف والتفويج العكسي إلى أن يصل آخر زائر بأمان وسلامة إلى مدينته وبيته.واستمع الزيدي الى تقارير مفصلة عن مختلف الخدمات التي قدمت للزائرين خلال أيام الزيارة، التي تجاوزت الخمسة عشر يوما، حيث استعرض السادة الوزراء وقادة ورؤساء اللجان والمحافظون الخطط الأمنية والخدمية التي شهدتها ، في مجالات النقل والصحة وجميع الخدمات التي أسهمت في نجاح الزيارة.وأشارت التقارير التي قدمها المسؤولون الى الانسيابية العالية في نقل الزائرين، الذين تجاوز عددهم 20 مليون زائر، حيث وفرت الوزارات والجهات والمحافظات أكثر من 10 آلاف عجلة نقل، بجانب استئجار حوالي 3 آلاف باص كبير وسيارات نقل خاص، كما أشارت الى التعاون الكبير بين اللجان الذي أسهم في معالجة مختلف التحديات.